通霄鎮21歲鄭姓男子上網購車，29日急著要匯頭款30萬元給對方，郵局行員發現是警示帳戶連忙報警，警方到場再三勸阻後，鄭男終於認知此為詐騙集團詐騙技倆，回心轉意打消匯款，保住自已血汗錢。

鄭男辛苦存款，想買人生第一部車，日前在網路上看到賣車廣告，便與店家聯絡後，即向店家訂購車輛，店家稱購買車輛需先付頭期款30萬元，鄭不疑有他跑去郵局準備匯款，所幸呂姓行員關懷提問，發現對方戶頭有異連忙報警。

通霄分局通霄派出所警員向家緯、劉家翔，接獲通霄郵局呂姓行員報案，到場後向鄭男勸說，這是詐騙集團貫用詐騙伎倆，但鄭男不聽勸阻，仍堅持匯款，警方、行員及其母親、阿嬤一同，經40分鐘費盡唇舌、苦口婆心勸說，鄭男才回神未30萬元匯出，成功防阻民眾被騙作為。

通霄警方重申呼籲民眾，遇到「詐機」別緊張，請牢記「一聽、二掛、三查證」，並可善用「165全民防騙」粉絲專頁所公告「詐騙LINE ID」、「假投資(博奕)詐騙網站」等貼文，謹慎過濾，讓「專業」的來守住您的錢包，以防阻受騙上當。