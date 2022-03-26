南臺灣地區一名詐騙車手頻繁在各地提款機提領詐騙所得款項，光是高雄地區半個月內就有39次提領紀錄，足跡遍及鼓山、三民、苓雅、左營、前鎮及岡山等地，警方發現他的犯案地點不只在高雄市，臺南和屏東也都有提領紀錄。鼓山分局經過多日追查，發現遭到通緝的車手居無定所，幸好專案小組成員已經他的身影深深烙印在腦海中，巡邏時在鼓山區一處騎樓相遇，立刻遭警認出一舉將他逮捕。

南臺灣神秘超級車手落網，半月狂領60次金額數不清，閒晃遭認出。（高佩琦翻攝）

在邱男隨身背包中查獲一包毒品，毛重1.28公克。（高佩琦翻攝）

鼓山分局自3月1日起陸續接獲民眾報案，指遭詐騙集團以「解除分期付款」、「匯款帳戶設定錯誤」為由，陸續匯出16至62萬元不等的金額到對方指定帳戶，共計4人受騙。鼓山分局長蔡鴻文立即指示成立專案小組，發現邱姓(31歲)車手足跡遍及臺南、高雄及屏東等地的提款機，初步清查該名車手在高雄地區即有39次提領紀錄，提領金額達150萬元。專案小組一度鎖定該名車手頻繁出現在臺南火車站附近，經前往埋伏數日均無所獲。

專案小組成員於24日下午14時20分許行經鼓山區華榮路時，眼尖發現朝思暮想的身影，邱男疑似等候上游指示，坐在一家休息中的診所騎樓。員警上前查緝時，邱男還刻意謊報他人身分被員警拆穿，警方立即出示各提款機取款畫面，邱男才坦承身分，並在他隨身背包中起獲毒品一包(毛重1.28公克)、手機2支。經查邱男目前為屏東地院發布之詐欺通緝犯，居無定所，初估在南、高、屏等地取款達60次以上，詳細提領次數及金額，邱男也僅以「多到數不清」帶過。本分局經報請高雄地檢署海股余彬誠檢察官指揮偵辦，全案依詐欺及毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦並聲請羈押獲准。