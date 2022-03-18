桃園警察分局武陵派出所日前接獲轄內金融機構通報，民眾有異常提領款項的狀況，員警立即前往瞭解，該林姓男子帳戶內有50多筆金額存入，數目由1千元到10幾萬元不等，他表示自己是從事網購服飾工作，都是顧客買衣服的費用，必須領出付廠商貨款，但員警詢問時、卻發現他對網購流程其實很陌生，手機內並無他所稱購物平台的APP，雖然有諸多疑點，但尚無明顯犯罪跡證，員警決定不打草驚蛇，後來掌握證據，男子要提款時將其逮捕依法送辦。

警方說，有兩名被害人表示所匯款項是參加博弈網站所投入的資金，在網站把玩遊戲獲得許多彩金，要領出時網站人員就以各種理由搪塞，最後網站不見了他們才驚覺被騙了，員警請他們立即就近到警察機關完成報案手續，17日13時許，林男到銀行打算領款，副所長吳宗穎立即率同仁進行盤查，林男以為狀況如前，嚷著沒錢要提款啊！沒想到員警告知他已有被害人報案，確認其帳戶內款項係詐騙所得，對其進行逮捕，並依法移請桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿輕易相信不實資訊，遇到疑似詐騙情事，請撥打165或110查證，避免成為詐騙受害人，另外要成功阻止詐騙案件或查緝車手，有賴金融機構人員積極關懷提問，並即時通知員警到場協助，共同守護民眾財產安全。

警察局局長陳國進獲知後，也立即偕同義勇刑警大隊吳裕松大隊長、桃園警友辦事處秘書長朱世丞、武陵警友站長吳家靖等人到分局頒獎鼓勵，勉勵所有同仁再接再勵，戮力投入轄區治安維護。