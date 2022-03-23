搶攻年輕人選票，民眾黨新北市議員擬參選人張凱鈞今天宣布成立亞洲首創、全台灣第一個元宇宙（Metaverse）競選總部，並與黨主席柯文哲、黨籍立委蔡壁如、邱臣遠聯名，希望透過虛擬及實體服務處整合，吸引年輕人參與公共議題討論與政治。

張凱鈞今日宣布，成立台灣首個元宇宙競選總部，同時同一位址也設立「柯文哲、蔡壁如、邱臣遠、張凱鈞元宇宙聯合服務處」，虛擬服務處共有兩層樓，內有參選人政見、文宣，同時會設置年輕人創意跟青創發想基地，提供年輕人參與元宇宙的機會。

張凱鈞指出，傳統競選總部場域很少看到年輕人聚集靠近，參選人無法傾聽到年輕人的心聲，為鼓勵年輕人參與及關注政治，希望透過元宇宙總部的成立，讓年輕人可以透過元宇宙表達意見，參選人能夠更及時與年輕人互動。

民眾黨首創元宇宙聯合服務處暨競選總部，未來規畫將成立元宇宙咖啡館，採取線上與線下的經營方針，進而達到虛擬實體相互結合的目標，提供青年更多機會，並輔導年輕人創業，藉由元宇宙行銷至全世界。

近年來不少參選人透過臉書社群軟體宣傳，但因為臉書演算法改變，觸及率降低，讓不少參選人感到苦惱，希望未來也能循著相同模式，民眾黨參選人都能在元宇宙現身，期待可以走得更遠。

民眾黨立委邱臣遠表示，元宇宙可能帶來互動模式與商業機會，可以應用來服務全世界，讓虛擬跟實體世界結合，開創新平台與選民服務方式。

至於如何前往元宇宙的虛擬服務處，張凱鈞說，他們是選在「Substrata」的元宇宙平台，民眾只要下載軟體後直接輸入土地座標，就可以找到民眾黨元宇宙服務處，相關虛擬土地座標，未來將會對外宣布。