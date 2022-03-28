壽險公會理事長「三方爭霸戰」浮上檯面，其中，最受矚目的參選人，就屬潤泰集團少東、南山人壽副董尹崇堯；尹崇堯今首度表態參選，近日積極拜訪同業、希望尋求支持；外界也好奇，尹崇堯是否以南山人壽「董事長」身分角逐壽險公會理事長？ 針對這個敏感問題，南山人壽代理總經理范文偉出現緩頰，尹崇堯不論用什麼職務角逐，都足以代表南山。

尹崇堯以2大理由，表達想參選壽險公會理事長的決心，並強調現在是時候要出來服務了，南山在壽險公會上，要扮演更積極的參與者。

首先，南山人壽前總經理林文英，過去擔任過壽險公會第2屆、第3屆理事長，顯示南山在壽險公會理事長的選舉、服務上，都有相當的經驗，現在是再出來服務的時候了。

其次，這屆壽險公會理事長任期是從2022年8月至2025年，但自2026年元旦起，國內保險業面臨IFRS 17會計制度接軌的關鍵時期，這一屆壽險公會理事長的工作很重要，而南山人壽商品經驗豐富、精算師的人才資源豐沛，專業、技術上都可以為公會提供良好服務。

壽險公會理事長將於今年8月進行改選，外界初步認定是這次是三強角逐的局面，除尹崇堯外，還包括全球人壽董事陳慧遊、台灣人壽副董事長許舒博等，若檯面上的人選確立，將是壽險公會有史以來候選人最多、最競爭的一次改選。

尹崇堯是壽險公會理事長人選中最年輕的參選人，尹崇堯表示，積極拜訪壽險同業，並向各家壽險公司請益，希望凝聚共識、整合業界經驗，期望未來能在專業上提供貢獻。