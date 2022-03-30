民眾黨中央委員會今天通過2022年九合一選舉的第四波提名人選，共有6名縣市議員參選人、3名里長參選人。其中，最引人注目的是，民眾黨發言人張清俊獲提名參選桃園市楊梅區市議員；民眾黨新北市中和區原本提名人林致兵被爆曾酒駕，因而宣布退選，民眾黨改推曾任空姐的美女刺客王如意參選。

民眾黨中央委員會今日通過提名的縣市議員參選人名單如下：新北市第6選區（中和）王如意、桃園市第9選區（楊梅）張清俊、南投縣第1選區（南投市、名間鄉）簡千翔、新竹市第1選區（東區）宋品瑩、高雄市第5選區（仁武、大社、鳥松、大樹）陳惠君、高雄市第9選區（鳳山）陳妙真。總計經過四波提名，民眾黨共提名了74位縣市議員參選人。

民眾黨今日通過提名的里長參選人則有高雄市旗津區安順里王奕智、鼓山區龍子里曾偉修、鼓山區厚生里賴竑嘉。

民眾黨指出，此波6位提名參選人都是一時之選，簡千翔是英國雪菲爾大學的教育博士，並於南開科技大學長期照顧與管理系擔任助理教授；張清俊是台灣大學政治學系碩士；陳惠君是師範大學音樂系指揮組碩士；王如意是淡江大學教育政策與領導研究所碩士；宋品瑩畢業於師範大學英語學系，如今仍就讀師範大學翻譯研究所；陳妙真是高雄市的執業律師、台南律師公會副秘書長。

民眾黨指出，在6位縣市議員參選人中，張清俊曾任出版社編輯、攝影記者、政治記者，目前是台灣民眾黨的發言人，未來將挑戰桃園市楊梅區的市議員選舉，該區市議員僅有4席，可以說是艱困選區。

新北市中和區市議員提名人王如意曾任長榮、復興、遠東三家航空公司的空服員，2年多前經過海選，擔任民眾黨立法院黨團的行政組長，能力獲得5位不分區立委肯定，未來不僅將出任新北市黨部的發言人，民眾黨並有強大的信心，王如意有望拿下新北市中和區的市議員席次。

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