桃園市議員牛煦庭31日與市議員參選人毛嘉慶、羅岳峰、戴兆華組成「桃園新選風」選舉陣線，並喊話支持台北市議員羅智強表態參選，用沒有包袱、勤走基層的新戰法帶出城市新願景。

桃園新選風4名成員，分別為龜山區現任議員牛煦庭，桃園區市議員參選人羅岳峰、中壢區市議員參選人毛嘉慶、觀音區市議員參選人戴兆華，正式成立「桃園新選風」連線，更呼籲理念相合的各路英雄好漢前來加盟。

牛煦庭指出，桃園是6都中最年輕的城市，但市民忙碌、升格較晚，對政治關切少，使得至今舊政治觀念依然根深蒂固，因此「桃園新選風」的第1槍要歡迎羅智強表態參選、爭取市長提名，希望成為桃園政治變革的契機。

牛煦庭說，近期「圍強計畫」雜音不斷，不過桃園市民意調查顯示，有高達66.6％市民不介意出身，只有26.4％希望在地優先，質疑難道部分在地政治人物的意見，真的就能代表市民的主張嗎？

牛煦庭表示，現在移居桃園的上班族才是市民主力，豈會有「在地優先」的堅持？如果身為最大在野黨的國民黨，沒有辦法看到桃園的能動性和變化性，難保不會在時代浪潮中被淘汰。

牛煦庭、毛嘉慶、羅岳峰、戴兆驊更指出，桃園市政府透過把持資源，收買人心，鞏固民意支持，議會府會和諧路線是自解武裝，間接造就「鄭文燦神話」，應推動市政透明、議會監督、財政永續等觀念，才能讓桃園進步。