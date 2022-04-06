國民黨桃園市長提名陷入僵局，國民黨主席朱立倫上周致電勸退台北市議員羅智強參選桃園市長，羅智強今天凌晨發表參選聲明，並於電台專訪還原過程，他表示，「我不是沒有給黨空間」、「提名權不在我，但是要不要參選在我」。

羅智強還原過程指出，3月27日打算宣布參選，3月25日黨打地話給他，希望給他們一周時間彈性，但兩天後就要宣布參選，媒體節目都安排，他自己有非常大的壓力，怎麼面對支持者？也會打亂自己的步調，但他認為黨有為難，就給一周時間，不過媒體開始出現一些對他的攻擊，支持者問他，「你被摸頭了嗎」、「你要退選了嗎？」

「我不是沒有給黨空間。」羅智強表示，他通知黨中央上周六要宣布，接下來主席朱立倫就打給他，結論就是，他認為自己沒有辦法停止宣布參選。羅表示，參選有幾個用意，第一是程序正義，也是表彰國民黨程序正義，本來就沒有抱著非我不可的想法，只是要表達參選意願與決心。

羅智強說，原先黨內桃園選情是死水一攤，完全沒有人表態，他表態之後，呂委員開始比較積極，就是鯰魚效應，讓大家激活一點；本來就評估過程，去桃園千里行，認為桃園創造改變、帶來變化，美福倉儲燒了21天，這麼離譜的事情是他揭露的，讓桃園聽不見的聲音被聽見。

羅智強還說，希望對黨內激起火花，帶動北北桃戰略，他自己是攻勢型戰將，國民黨比較多守勢型戰將，攻、守要配搭，純攻不行、純守不行，最後是他個人，總有政治夢想要實現。

羅智強強調，如果有機會爭取出線，就全力以赴，若沒有機會，當然會尊重、祝福，對黨中央機制沒有太多要求，如果有初選很好，有協調式民調也好，提出最強人選，「提名權不在我，但是要不要參選在我」。

羅智強說，也許黨中央有一些考量，有他懂的地方也有不懂的地方，黨中央認為他不會贏，民調不夠好、地方對他不太支持、不是在地等理由，但這就是他與黨中央扞格之處，「我對我自己有信心，我覺得我現在不會贏，但給我努力8個月不等於我不會贏」，正因為他不具備贏的條件，才要宣布參選爭取贏的過程。

羅進一步表示，更大的扞格之處，他會不會贏本來黨中央考慮，若最後黨中央覺得他不是最強人選，本來就可以提名別人，他當然就支持、就變最佳輔選員，當然希望有民調，民調是對選民，告訴大家羅智強不是會贏的人選，他一定有雅量去接受，民眾覺得有公信力也會接受。

羅指出，若是提名比他民調不好的人，「我不會退黨，我會尊重跟祝福」，那怎麼跟社會大眾說明？他有動機不等於他該被提名，國民黨選出朱立倫當主席，本來就授予選戰最中的拍版權，他當然尊重。

羅智強表示，他自己不是會黨參選的人，很多傳聞大家也不要信，在3月27日、4月2日就要講，連續被阻攔這麼久，謠言就一直傳。