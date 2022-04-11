國民黨台北市議員羅智強表態參選桃園市長，在黨內引發提名風波。資深媒體人黃揚明指出，若羅智強要「勇敢留下來」，要做的就是讓桃園在地人對他「愛不完」，就算未能被提名參選市長，也能把目標放在正取未來的立委選舉機會。黃揚明說，羅智強最悲哀的結局，就是真的「安靜的走開」。

黃揚明今天(11日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，羅智強若要留在桃園，要做的第一件事情是讓在地人喜歡他，如果羅智強沒辦法讓在地人喜歡，不管有沒有被納入5月的初選民調，還是沒有機會的，但就算這次羅被排除也沒關係，就繼續經營。

黃揚明分析，羅智強到桃園參選有其脈絡，但羅和桃園的連結，畢竟是從2月的苦行才開始，「要花更多功夫讓在地人喜歡，不見得是要選市長」，假設國民黨在桃園的3名立委之一被提名參選桃園市長，並在年底贏得選舉，面臨立委補選時，羅智強也許就有機會進入立法院，戰力一樣很強，藍軍也不會吃虧。

黃揚明指出，就算沒有補選的機會，到了2024年，羅智強就在桃園找一個國民黨沒現任立委的地方打拚，這才是戰將價值所在，「不是被拱，而是找地方去戰，讓藍營選民知道你有一戰的可能」。

黃揚明引用港星郭富城的歌曲「對你愛不完」、「我是不是該安靜的走開」，強調對羅智強而言，最悲哀的結局就是真的「安靜的走開」，羅走開之後，在藍營就沒有下一步了，沒有人相信他了。

黃認為，若羅智強在桃園繼續經營，現在碰到的阻力，未來也許會變成助力，這就是考驗羅智強能不能在地化、接地氣，讓桃園人「對你愛不完」，才是羅智強未來要追求的主題曲。