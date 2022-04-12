中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因抗疫表現佳，被視為代表民進黨參選市長的熱門人選，近期更積極參與公開活動，一舉一動都引發外界關注。陳時中今接受廣播節目採訪時，被問及蔡總統是否曾找他談過參選一事，透露「沒有正式談過」，主持人追問是否「非正式談過」？他尷尬地說「這樣問我很難回答」。至於民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀，他則回答「大家都有閒聊過」。

新冠肺炎疫情延燒2年多，許多民眾都好奇，什麼時候才能免隔離到日本玩。陳時中今接受《新聞放鞭炮》專訪時表示，出國免隔離不是不可能，當對方疫情降到一定程度就有有機會。對於日本、美國等與台灣友好的國家是否能優先開放，他表示「朋友歸朋友，防疫歸防疫」，這波疫情穩住就會開始來考量，預估疫情在6月底應該可以走到尾巴。

隨著縣市長選舉腳步逼近，外界關注疫情走到尾巴後，陳時中是否會宣布參選。陳時中今表示，防疫和參選是兩回事，防疫在他人生裡面是非常重要的任務。至於蔡總統是否曾找他談過？他透露，多少都有人和我談過，有談過的很多，蔡總統沒有「正式」談過。

主持人追問，蔡總統是否「非正式」談過選舉？陳時中則笑回「這樣問我很難回答」。被追問過程中，陳時中一度伸手擦汗，略顯緊張。隨後主持人再問，林錫耀有沒有找他談過，他則說「大家都有閒聊過，大家總是碰面會聊聊，大家也了解我的心態，就是以防疫為重」。

至於防疫的下一步是不是參選，有沒有做好準備？陳時中則反問「我要準備什麼？」，這個會期有10個以上的法案要到立法院，還有防疫的事情要處理。他也說，防疫是當前重要的任務，有任何可能才會思考其他的情況。