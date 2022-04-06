羅智強宣布角逐桃園市長 趙少康：每個黨員有參選權利

國民黨桃園市長提名陷入僵局，歷經黨中央二度勸退的台北市議員羅智強，選定在今日凌晨發布參選聲明，並多次喊話要公開民調，黨內「戰鬥藍」老大、中廣董事長趙少康今受訪指出，黨員都有參選權利，藍營應有公平遊戲規則，協調不成就做民調初選，沒有其他方法。

趙少康今陪同前主播柳采葳登記參選北市議員，針對羅智強宣布參選桃園市長，他表示「選舉只怕沒人、不怕人多」， 人多就表示大家踴躍，這樣很好，且桃園對國民黨來說是重要區域，因為有機會收復失土，相信當過前桃園縣長的黨主席朱立倫和羅智強都希望桃園贏。

趙少康說，但怎麼贏、誰能夠贏，這點每個人有不同看法，但每個黨員都有參選權利，不能剝奪，所以現在要有公平的遊戲規則，羅智強既然表明參選，這是他的權力，沒有人能阻擋他，建議國民黨應有機制先去協調，大家坐下來談，協調成很好，協調不成最後就初選。

至於初選方式，趙少康認為可以再討論，真的不行就民調，包括黨員幾成、要不要排綠，朱主席可以把有意願的人都找來見面談談，「朱主席想贏是必然的，他比任何人都想贏，贏了2024才有機會，他哪會希望輸，大家都想贏就很好辦了，沒有這麼難解決。」

由於羅智強盼桃園市長有公開做民調，趙少康則說，到最後只有靠這個，沒有其他方法，朱說國民黨中央希望協調，這樣很好，像民進黨也是協調，但協調不一定會成，協調不成就只能進入初選階段，只是民調比例黨員、民眾佔多少、做幾次要不要排綠都可討論，但大家都要接受才可以。