年底大選腳步近，國民黨傳出有人不滿黨內青年加權機制，揚言退黨參選，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如也證實有藍營人士向她探詢機會。對此，國民黨立委蔣萬安表示，藍營氣勢的確低迷且艱困，希望優秀人才能留下來，希望黨中央跟黨部能持續溝通。

藍綠近期開始進行議員初選領表登記，但國民黨祭出的青年加權，被認為是在排擠幕僚世代，引發藍基層不滿，不少人揚言要退黨選下去，國民黨內也出現不少跳船聲浪。蔡壁如受訪時也證實，確實有藍營人士探詢機會，未必是要加入民眾黨，也有人想以無黨方式合作。

蔣萬安、身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，今同場參與2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑。面對媒體詢問藍營青年跳船一事，柯文哲僅說自己都不曉得。

蔣萬安則說，國民黨現在整個氣勢的確比較低迷和艱困，其實黨內希望優秀人才能夠留下來，還有改變機會，只有留下，才能號召更多的夥伴一同參與改革，他希望在這次提名作業上去，不管黨中央或黨部，能夠做好溝通，讓提名作業順利完成。