國民黨台北市議員羅智強傳最快本周六宣布參選桃園市長，引發藍營地方反彈，對此，曾任桃園農田水利會工程師、現任國民黨中央評議委員黃國瑞表示，以桃園目前選民結構，不是不能接受空降人選，但關鍵是民進黨將派誰出來選？

《中國時報》報導，國民黨中央針對桃園市長選戰，於昨天（3月31日）徵詢羅智強想法，據悉，羅昨赴黨中央和黨祕書長黃健庭密談後，面色凝重離開黨中央，未接受媒體採訪，顯示角逐參選態度強烈，更傳出有意搶在黨中央徵詢意見之前，最快於本周六宣布桃園市長。

港媒《中評網》今（1日）則報導，黃國瑞受訪時表示，桃園對藍綠陣營而言都是輸不起的選戰，對國民黨而言，以桃園目前的選民結構來看，不是不能接受空降，但議長邱奕勝長期為國民黨出錢出力，藍營也是要尊重人家在基層的貢獻，他認為，若最後意見無法整合的話，恐怕前縣長吳志揚出馬，各方都能接受。

黃國瑞指出，現在看來立委呂玉玲出線機率高，但是呂有地域性限制，不見得會贏，羅智強情況也一樣，雖然羅有網路聲量，但關鍵在於民進黨會派誰出來參選，羅是要跟民進黨比民調，不是跟國民黨做比較。