國民黨台北市議員羅智強昨(6日)宣布要參選桃園市長，但身兼中央選策會召集人的國民黨祕書長黃健庭透露，地方一面倒認為羅智強很弱、民調低，因此選策會已排除提名。羅今(7日)清晨6時許則是臉書宣布，被說弱，就要自我反省，因此決定要展開另一個「一百萬Tik Tok粉絲選桃園市長」的新行動，號召新的百萬粉絲來證明「羅智強不弱」。

黃健庭說，在地大致一面倒地認為羅智強很弱，因此「選策會基本上已排除羅智強的提名」，後來他也向羅智強說明，要選策會支持他的提名有點困難，因為除了地方反彈外，羅智強的民調也輸，且不只輸給民進黨對手，在黨內也輸。

對於被說很弱，羅智強今表示，因為在這個媒體、網軍護衛執政者的時代，羅智強之所以還能發出聲音，就是因為有「百萬臉書」，使得可以突破執政者的聲音封鎖，說政策、談抱負、實踐理想，讓我們一起打另一個「百萬Tik Tok」為桃園發聲，為台灣說話。

羅智強表示，昨天宣布參選就是嶄新的開始，請大家停止罵國民黨，把罵國民黨的力氣用來關注羅智強的Tik Tok，繼百萬臉書後，再造第二個自媒體傳奇，這就是幫助他選桃園市長的最大力量。

對此，不少網友都紛紛湧入其臉書留言「加油」，貼文曝光僅一小時的時間，已有近300則留言，還有人表示，「通常說別人弱的自己才是最弱，所以要活更好做更好」、「地方說你弱不代表桃園人民說你弱」、「絕對是強者」。