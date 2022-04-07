近來國民黨桃園市長布局爭議延燒，有爭取議員提名的藍營青年反映，新人需要曝光與聲量，但如今跟宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強同台，似乎被貼標籤，試問黨中央有無解方，國民黨祕書長黃健庭表示，經徵詢在地議員，支持羅智強的人非常的少，黨中央不會下令禁止和羅智強一起在桃園走動。

國民黨「藍海戰鬥營」台北場今天在智庫登場，約33名有意角逐六都市議員的藍營青年參加，會中備戰桃園市桃園區議員選舉的張碩芳表示，新人要出頭、獲得知名度相當困難，先前她曾陪同有意角逐桃園市長的台北市議員羅智強行腳，引發地方議論紛紛，跟羅智強同台彷彿會被黨內貼標籤，希望黨中央盡速訂定公平公正的選舉辦法，確定人選讓爭議落幕。

對此，國民黨祕書長黃健庭表示，當時羅智強決定不選高雄市長，他先是意外、失望，後來給予鼓勵、加油，畢竟每個人有參選的自由，若有好結果也是好事一樁，但經了解後，發現情況跟他們意料的差距很多。

黃健庭說，根據黨中央或外界的民調結果，羅智強看起來無法贏過在地可能候選人，加上地方反彈聲浪大，經探詢31位桃園市議員的想法，表示會支持羅智強的人，「非常、非常、非常、非常的少」。

黃健庭指出，大家都曾參與過選戰，深知光靠網路、聲量、沒有地方支持，打選戰將非常困難，若繼續這樣下去，將把桃園這一局毀掉，選策會訪談桃園現任、前任立委及地方聲音，都認為羅智強繼續走下去，將攪亂桃園選情，甚至影響其他縣市選情。

接著，黃健庭長嘆一口氣稱他近日為此事睡不好覺，黨中央會努力解決此事，但黨中央從來不會下令在地議員候選人不能跟羅智強一起在桃園走動，至今為止都沒有，未來也不會，新人若覺得對自己的選情有幫助，沒有任何人可以禁止。