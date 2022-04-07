臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，引爆藍營紛爭。黨秘書長黃健庭6日指出，「民代也一面倒認為羅智強很弱，選策會基本上已經排除羅智強提名」，結果此話一出再度引發爭議。媒體人朱凱翔在臉書轉貼相關消息，吸引約3000位網友按讚，大批網友更留言痛批國民黨「不公不義」。

黃健庭6日在記者會上表示，縣市長提名辦法授權給中央選策會有更大空間，目標就是贏得最有勝選機會，今年到目前為止，所有縣市都沒有採用初選方法，回到桃園，跟羅智強講好延後一周後，選策後召開幾次會議，徵詢桃園地方現任、前任立委，也依據幾波民調，羅智強輸給立委魯明哲，也沒贏萬美玲，我們還沒有把孫大千、陳學聖、吳志揚放進去。

黃健庭更直言，在這樣的情況下，「我們還一一徵詢地方議員，地方議員表達出來的狀況，也是一面倒，是羅智強很弱，那這種情況底下，選策會就基本上已經排除羅智強提名」。

朱凱翔隨後在其經營的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，轉貼黃健庭發言相關新聞，獲得約3000個讚、超過450則留言。網友紛紛回應：「4個字：不公不義」、「不公不義的機制，不公不義的政黨」、「再吵可能連黃敬平都會躺槍，被搬出來說也比強哥強喔」、「網路聲量的確不等於地方民調，那就辦初選，讓大家心服口服」、「他們就是不敢，所以用『徵詢』」、「國民黨的閉門政治 真是還活在20世紀！都什麼年代了」、「應該是黨內民調吧？國民黨總是關起門來『與眾不同』」。