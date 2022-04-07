國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，黨主席朱立倫勸退不成引爆藍營紛爭。台北市議員鍾沛君直言，羅的個人前途與年底勝敗都不是重點，而是國民黨此刻選擇捍衛什麼核心價值？展現什麼革新氣象？建構什麼內部文化？她呼籲朱「辦初選吧！為了黨」，強調為解眼前亂局、救未來聲望、為了黨，這是唯一辦法。

鍾沛君今日（7）中午在臉書發文表示，近日紛紛擾擾，讓她不禁尋思，一個對公共事務有理想，對政黨政治有抱負，立志投身選戰，有心為民服務的年輕人，究竟還有什麼動機加入國民黨？

鍾沛君指出，理想抱負，必須向既得利益低頭；政策政見，沒有比八面玲瓏重要。哪位剛出茅廬、初來乍到的新人，不是得從零開始積累支持？民調低又如何，代表有很大進步空間，愛拚才會贏，拚到就是你的，但比賽還沒開始，就已經結束，甚至連宣布參選，都成了罪惡。

針對近日紛亂，鍾沛君坦言，她沒有對羅智強不敬的意思，但在她看來，羅的個人前途，甚至桃園市年底勝敗，都不是這局的重點，而是國民黨在這個艱難的時刻，選擇捍衛什麼核心價值？展現什麼革新氣象？又建構了什麼內部文化？能讓從政者覺得信服，支持者覺得驕傲，年輕人覺得嚮往。因此，她請黨中央在桃園市辦理一場公平、公正、公開的初選，以解眼前的亂局，也救未來的聲望，「不是為誰，就是為了黨」。