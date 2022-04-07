國民黨桃園市長人選陷僵局，台北市議員羅智強6日召開記者會，表達參加初選決心，但隨即遭黨中央打臉稱「地方一面倒認為羅智強很弱、民調低」。前民進黨立委郭正亮今直言，現在羅智強民調衝到第二、第三名，證明羅網路造勢確實有助於吸粉，近日也有媒體做網路民調，羅的支持度一度衝到66%，「怎麼就不讓他試試看？」

羅智強6日表示，將展開「一百萬TikTok粉絲選桃園市長」的新行動，希望號召百萬粉絲證明「羅智強不弱」，並呼籲粉絲到TikTok搜尋羅智強，按下關注就可以，直言「每一個關注，都會讓羅智強離桃園市長更近一步」。

郭正亮今(7日)上《中天新聞》政論節目「大新聞大爆卦」，被主持人問及「羅智強為參選桃園市長，槓上國民黨主席朱立倫，是否有可能搏得同情票」，郭表示，若不算前總統馬英九的話，羅智強的臉書粉絲數是國民黨第一名，所以羅有廣泛的網路影響力是事實。

郭正亮說，國民黨當然也要評估，朱立倫會不會因為搞鬥爭，招來年輕人不一樣的眼光。郭解釋，朱立倫考慮到當地的民代顧慮，這可以理解，因為牽涉到當地派系、家族經營等問題，但是當地經營的久，就一定能勝選嗎？

就郭正亮了解，目前流出來的桃園市長人選民調，國民黨都是輸的，且對手不是只有衛福部長陳時中，還有別人，也是輸的，因此，這意味著國民黨需要更多中間票、年輕票。

郭正亮坦言，讓他沒辦法理解的是，羅智強只是宣布參加初選，「為何國民黨不讓他選？未來羅智強會不會成功出線，這誰知道？為什麼連這樣的事情都要緊張成這樣？」郭指出，羅如果行腳，能夠後來居上，爭取到更多人支持，這也是他的本事，「現在緊張成這樣，這是我難以理解的」。

主持人追問，「是因為怕羅智強下去選，真的會贏嗎？」郭正亮分析，如果照國民黨祕書長黃健庭講法，羅智強本來民調很差，所以不能讓羅選，但現在羅民調衝到第二、第三名，證明羅智強網路造勢確實有助於吸粉，有媒體做網路民調，羅也一度衝到66%，「怎麼就不讓他試試看？」

郭正亮指出，如果不讓羅智強試一試，就這樣把羅搓掉，「我覺得其他人都會受傷，如果是這樣，國民黨恐怕也要考慮一下後果」。

主持人追問，有網友在討論「寧可不投票，也不會選不喜歡的人」，是否會影響藍營選情。郭正亮坦言，自己覺得這樣的氛圍很奇怪，他舉例，民進黨屏東黨內初選民調今出爐，由周春米出線，過程是殺得血流成河，但因為遊戲規則制定很清楚，其他人輸了也就認了，但今天國民黨是連別人參選的權利都剝奪，用「空降」、「沒有在地淵源」的理由來阻擋，若換作民進黨，可能推派的陳時中就有淵源嗎？陳時中民調也是第一啊！

郭正亮另舉例，韓國瑜有經營過高雄嗎？2018年還不是照樣當選高雄市長，「只能說，政治這種東西真的很難講，還是讓他試試看比較好，因為羅智強自己也說會尊重結果了，今天連自由參選的權利都不給，其他政黨可能也會看不下去」。