七連霸國民黨北市議員陳永德議員日前舉辦遶境餐會中，台北市長柯文哲脫罩唱歌，遭解讀為陳永德改挺民眾黨，更傳出台北市副市長黃珊珊捧資源狂拔樁。對此，有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安今表示，刻意操作基層里長、議員被拔樁非常不公平，「我對他們很有信心」。

蔣萬安接受電台專訪時表示，前幾天在信義區有保儀大夫遶境活動，陳永德是主委，當天算是主人，陳永德之前就有邀請他參加，立委費鴻泰、王鴻薇都有到；當天他提早到，因不能逐桌敬酒，陳永德陪著他逐桌戴著口罩致意、懇託，後來晚會開始，陳永德先上台，王鴻薇繼續陪著他逐桌致意。

蔣萬安強調，陳永德是他的前輩，有非常好的感情，選區都是一樣，共同為地方處理解決問題，他是非常資深的前輩，上一次在議員競選連任時，他也站上戰車掃街。

蔣萬安說，現場狀況是如此，不管哪一方，如果要刻意操作基層里長、議員被拔樁，是非常不公平，很多北市各區活動、市府行程，里長、議員跟市府互動，為地方爭取建設，是很正常合理的事情，若操作因為參加市府活動而被拔樁，對里長非常、非常不公平，「我對他們很有信心」。

身為母雞該如何與小雞共同合作，蔣萬安指出，他跟議員都有非常密切聯繫合作，前幾天也跟議員吃飯交換意見，每天在LINE都不斷地有針對議題、時事的建議，還有很多合作，四月議會黨團大會也邀請他去，顯示有非常緊密的合作，進入立法院到現在，跨區會勘、協調會跟各區議員都有非常好的配合，「我們一定是打團體戰，發揮團體戰力到極致，絕對團結。」