民進黨北市黨部主委吳怡農今天宣布不競選連任，外界解讀，下一步瞄準現任國民黨立委蔣萬安選區，再戰2024立委。對此，吳怡農回應，選舉這條路，是他已經決定的一條路，在哪裡跌倒就在哪裡爬起來，這部分絕對會繼續努力。

吳怡農表示，下周一開始就是下一任台北市民進黨黨職參選登記日，他這次已經決定不會參選，最主要的原因是，民進黨黨在北市黨務選舉，希望回到正向軌道、正向運作，也期待有許多參選人，一起有一場良性正向競爭，接下來的任務，就是在任期結束前，好好辦一場公平、公正的選舉。

對於不連任是否讓修改「吳怡農條款」的人很尷尬？吳怡農說，因為我們是民主進步黨，更在乎的是讓選務工作回到正向作業，鼓勵更多人出來表示對民進黨、台北市的願景，良性的競爭是非常重要，非常期待有更多的人願意出來。

媒體追問，回到正向的意思？是否代表現在有狀況？吳怡農說，去年選舉因為種種原因喊停，讓他有機會為黨員在北市服務，他非常榮幸可以跟所有黨工一起努力，過去這年創下許多政績、嘗試許多改革，下一步讓選務作業回到正向競爭，讓更多人出來，參選是榮譽，希望台北市民看到民進黨選務風氣是正向的。

對於外界解讀，下一步為備戰2024立委選舉，吳怡農說，「選舉這條路，是我已經決定的一條路，這是不會變的，在哪裡跌倒就在哪裡爬起來」，2、3年前，他在台北市中山、北松山選區，沒有贏得足夠選民的支持，這部分絕對會繼續努力，不過這跟主委是兩回事。

至於是否挑戰台北市長？吳怡農強調，跟他是否連任主委完全沒有關係，他自己從現在到年底最重要工作就是全力輔選，相信民進黨的機制，可以讓我們推出最能代表民進黨為台北市服務的候選人。