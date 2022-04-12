中廣董事長趙少康近日參加Yahoo TV節目「今天誰來沛」，接受主持人、國民黨台北市議員鍾沛君專訪，當被問到為何民進黨製造兩岸緊張、欺騙選民、不負責任，國民黨支持度依然毫不起色？趙少康在節目影片中，以及事後於自己臉書點出了以下幾點分析：

趙少康首先說，民進黨非常會宣傳，如透過「抗中保台」一詞即麻痺不少選民，國民黨在各點以民為本，但缺乏強大目標，即「核心主張」為何？再者，趙少康稱國民黨也應重視「民之所好好之、民之所惡惡之」，將心思放在民眾身上，方能重獲中間選民信任。而在兩岸議題上，趙少康稱「國民黨必須堅守「不亢不卑」的態度，被民進黨抹紅也必須大聲駁斥」，若北京無由犯台，當然要奮勇抵抗

除此之外，趙少康也說「反省文化」對於國民黨同樣重要，當前國民黨內若出現建言或批評便會被打為內鬥。或稱炮打黨中央，他強調國民黨團結的同時應也當進步，讓人民相信國民黨的改革是認真的，才能重新取信於民

最後趙少康說，自己被許多人視為年底大選的活棋，多次被勸進點名參選雙北、台中與高雄市長，無論參選與否，台灣利益都是優先，「讓老百姓有好日子過，這才是我們政治人最重要的目標。」