隨著蔡英文與陳時中決定要讓臺灣人與疫情共存，國民黨醫療委員會指出，臺灣孩童無可避免地將在防禦條件較差的情況下，直接迎上新冠病毒的肆虐。

國民黨醫療委員會今（18）日表示，參考歐、美、英、澳等國的防疫措施，為兒童接種疫苗皆是每個國家必須快速決定的重大議題，對照美國已為6至11歲兒童接種860萬人次的BNT疫苗，喜歡將「世界怎麼跟得上臺灣」的防疫指揮官陳時中呢？我們的國家幼苗該如何保護？

國民黨醫療委員會強調，站在守護兒童生命健康的立場，請部長陳時中必須思考三個問題：

一、臺灣為何不選擇已有「臨床適應症」的BNT疫苗？美國連對自己國產的莫德納都沒有太多信心敢用於兒童，臺灣又是基於哪裡的勇氣拿臺灣兒童嘗試？

二、全球感染新冠肺炎人數以億計，疫苗接種的大數據各國都有，成果分析都可供臺灣政府參考，陳時中使用莫德納的決策與理由有義務讓全國民眾知曉！

三、家長對於將莫德納疫苗接種在6至11歲的兒童身上充滿擔憂與恐懼，陳時中有必要且誠實地解釋清楚，會對兒童產生哪些副作用與後遺症，以及評估可能的死亡人數等。

國民黨醫療委員會呼籲，臺灣少子女化的情形日益嚴重，小孩已是臺灣非常稀有且珍貴的寶貝，政府對於兒童的任何一項涉及生命健康的決策，都必須站在對兒童最有利的角度思考，如果有更安全的疫苗可以選擇，請不要將臺灣兒童當成白老鼠，使用比較有風險的疫苗！