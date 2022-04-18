年底的桃園市長人選藍綠都「難產」，尤其國民黨台北市議員羅智強宣布參選後發生一連串爭議事件，讓國民黨支持者相當擔憂。但《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，藍、綠要是再這樣搞，最後可能會被民眾黨撿走，直言民眾黨立委賴香伶經過重新包裝，有機會成為「桃園蔡英文」。

吳子嘉、資深媒體人黃暐瀚昨（17）日在《董事長開講》針對桃園選情做分析，黃暐瀚指出雖然國民黨立委魯明哲說不選，但目前情勢看起來國民黨中央徵召他的機率還是最大，且若由黨中央徵召，魯明哲原本擔心的「魯一半」等狀況就會直接被解決。

吳子嘉則表示，依照《美麗島電子報》做的內參民調顯示，民進黨立委鄭運鵬、前立委鄭寶清的民調在誤差範圍內，且領先的人是鄭寶清，出乎他意料。黃暐瀚對此認為，鄭運鵬在地方跑的還不夠勤奮，除了他自己的選區外，桃園還有五區的民眾對他不夠熟悉，民調才會是這種結果。

此外，吳子嘉認為藍綠人選都出現難產，最後恐怕會被民眾黨撿走！吳子嘉表示，依照其所做的民調顯示，賴香伶的民調領先民眾黨秘書長謝立功，而賴香伶是一位非常單純的客家女孩，若將她重新包裝，把她的魅力點燃，「可以變成桃園的蔡英文」，並當場推薦黃暐瀚約她專訪，「跟她說『吳董看好妳！』」