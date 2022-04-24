媒體人黃揚明。（資料照／姚志平攝）

對於日前有民調結果顯示，桃園市政黨支持度以民進黨的24%居冠，國民黨則以22%支持度居次。對此，資深媒體人黃揚明認為此民調「根本沒有準確性可言！」

日前有桃園市的民調指出，民進黨以24%的支持度居冠，國民黨則以22%支持度居次，民眾黨3.7%，另外有43.5%民眾沒有支持特定政黨。問卷樣本受眾為桃園市選民，並在信心度95%，誤差範圍3%下，收集到有效問卷樣本共1005份。

對此，資深媒體人黃揚明認為此民調「根本沒有準確性可言！」

黃揚明解釋什麼叫做「95％信心水準、誤差範圍在3%以內」。依據一個採隨機抽樣、且所得樣本數可推論母體的正常民調，研究者有信心可以同樣的方式做100次，有95次的結果都會與他這次公布的結果一致，或誤差僅在3％以內，這是一個可信、可參考的民調的基礎。

黃揚明進一步說明，截至今年3月，桃園市的人口性別比例為男49.58％：女50.42％。但該民調的樣本性別比例為男75％：女23％。光從此一數據，就可得知該問卷調查結果不可能會是「在95%信心水準及3%的誤差範圍內」。

黃揚明強調，更遑論該民調是採取網路問卷並非隨機抽樣，抽樣誤差非常大，根本沒有準確性可言。他說，現在台灣太多機構把民調這門科學玩爛，選民可得留意，別看了還信以為真。