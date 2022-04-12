民進黨立委余天昨（11日）宣布參選新北市黨部主委，外傳就是受到蔡英文總統鼓勵，余表示，總統把自己當大哥，勸進選主委完全沒有提過。（葉書宏攝）

民進黨立委余天昨（11日）宣布參選新北市黨部主委，外傳就是受到蔡英文總統鼓勵，余表示，總統把自己當大哥，勸進選主委完全沒有提過，是很多人鼓勵，後來想想都已經當了立委，再另外兼一份主委工作，「我還是可以做得起來！」

余天表示，本來就有選主委打算，新北區域範圍大，而且是民進黨黨員最多的地方，若沒有好的領導人整合，牽涉到未來縣市首長、總統、立委選舉，讓民進黨所有黨員團結，這是最重要的問題，自己擔任過2屆主委表現不賴，認為自己有責任扛起該負的責任。

外界傳聞余天參選將對上台北市議員何博文，也象徵正國會與湧言會決裂，余天回應，選舉是每個人都可以選，也沒有規定誰可以選、誰不能選，民主社會就是這樣，想選就可以選，何做得不錯，但自己有意願，主要是把黨團結起來。

余天舉例說，自己擔任主委任內，以往黨部從未關心資深黨員，自己則是每年找資深黨員聚餐一次，這樣問題都沒有人想到，自己知道人情義理，尤其年紀長、參加比較久的，一年吃個兩次大家就很團結、氣氛很好。

余天表示，何博文出來選舉主委時還是自己出面化解派系問題，何當主委時很認真，但也聽到很多黨員說，尤其主委開會時經常和執委、評委擺不平，類似這樣的事情，自己擔任主委4年每次開會都是平平順順，都很理性從來沒吵過架，做的都是對大家有利，這就是領導人要稍微思考的方向。余天也提到，會出來選對何很抱歉，但是為了黨的前途，自己必須跳出來承擔。