國民黨台北市議員羅智強今天凌晨在臉書宣布，參選桃園市長，對於未來是否請辭台北市議員，他表示，一直以來我確實希望辭去台北市議員宣誓參選，但經過這兩周，聽到很多朋友不要辭，可能辭職對黨中央帶來過大壓力，徵詢很多朋友意見，都希望能夠三思而後做決定，會再思考一段時間。

羅智強也提到，對於台北市議員職務．大家可以去檢驗所有的紀錄，他仍然會履行台北市議員該有的責任，的行腳也是在休會進行，一旦開議，「我哪次沒有出席」？

羅智強說，他的選民服務有楊植斗，非常放心，台北市議員就是把本分做好，但仍然有自由可以關心國政，追求其他政治理想和目標，「最近聽到很多聲音，我也聽進去」，大家放心，台北市議會該有的工作，「我一樣會照顧，盡職務之外，下班後我也會去桃園拜訪」。

被問到是否考慮參選高雄市長？羅智強說，公投前曾經有高雄的一群朋友數度上來拜訪我，當時我曾經展開徵詢意見，對於參選高雄的看法，一半贊成一半反對，就在我徵詢時，外界傳出希望希望高金素梅參選。

他認為，高金素梅比自己更適合100倍，因為無黨籍無過多糾葛，是上上的人選，短暫徵詢後，沒有把高雄市長放進規畫當中，而現階段已經開始準備桃園市長參選，做為一個政治人物，設了一個目標，很多支持者協助籌備參選，必須堅持原始初衷，必須對已經支持的朋友信守承諾。

羅智強也強調，許多人認為我的民調不夠，民調不夠才要去耕耘，因為對在地了解不深，才會走1000公里，過去也沒有素人的台北市長阿？我想創造不一樣的可能或框架。

羅智強也說，其實我也可以講很多，像是也當過中原大學教授，還有馬總統執政我也當過總統府副祕書長，政策上有沒有連結？我想要參選，改變我還不足的地方，督促成為我更努力的動力，補足這些不夠的地方。