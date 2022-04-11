國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，引起後續一連串爭議，這一局到底要怎麼解，各界都在等待藍營交出的答案。國民黨智庫執行長柯志恩今（11）日表示，一定會透過民調，但不會是一般初選的形式。

柯志恩今日在《POP撞新聞》談到有關桃園市長人選的話題，指出國民黨智庫在3月做了一個2800份左右的民調，立委魯明哲支持度最高、立委萬美玲排第2，再來才是羅智強，但她也認為國民黨秘書長黃健庭稱羅智強很弱，「措辭不是太精準」。

柯志恩透露，黨中央最希望羅智強選高雄的原因，是希望透過他的議題製造與聲量炒熱南部，特別是高雄的選情，但因為羅智強有自己的考量，所以也要去尊重；她並指出決定桃園市長人選的方式，最後一定會透過民調，「但不會像一般的初選」。

柯志恩表示，黨中央一開始就定調要用徵召，若因為一些紛亂而改變遊戲規則，最後其他縣市或選舉也可能會有類似的狀況，是黨中央要避免的最大主因。不過柯志恩也強調，雖然是用徵召的方式，但也會有民調讓所有候選人心服口服，「我們要選出最強的候選人，而不是幫主席選一個他心目中要的！」

柯志恩指出，因為傳出黨中央要徵召民調不如羅智強的立委呂玉玲，讓許多人感到不服，但柯志恩強調此前提就是錯誤的，因為「沒有人要徵召目前的呂委員！」柯志恩說，每個人都可以參選，接下來會透過滾動式民調繼續調查，最後再由黨中央進行徵召。

而雖然立委魯明哲已表態不選，但柯志恩也說若多份民調及趨勢都顯示某人為支持度最高的人選，黨中央會協助排除困難並進行協調；柯志恩指出，很多人或許不願意投入初選，因為此行為有主動的態度，但徵召卻是被動接受要求，是黨中央有需要，其中所代表的意義、意涵與被選民的接受度，是完全不一樣的。