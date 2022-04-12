國民黨台北市議員羅智強表態參選桃園市長，在黨內引發提名風波。國民黨發言人白喬茵認為，羅智強擁有的聲量以及毅力，不僅高過桃園市長鄭文燦，還勝過所有民進黨可能的參選者，「選下去，沒有輸的理由」；同時，她也指出，黨主席朱立倫考慮的是如何結合空軍和陸軍迎回桃園，「這件事，沒有人有錯，因為大家的共同目標都是希望國民黨年底能勝選！」

白喬茵今天(12日)在臉書上發文表示，桃園市長誰來選，風波未平，黨內外也持續對主席的處理方式有不同見解，「我認為，就是沒有多餘的懸念，桃園勝選是唯一目標也是最高原則！」

白喬茵指出，羅智強有空軍，粉專擁有百萬人支持，是鄭文燦的整整兩倍，不管是網路人氣還是行腳毅力，魅力都高過現任市長鄭文燦，也強過民進黨所有可能披掛挑戰桃園市長的人選，「選下去，沒有輸的理由」；而資深的地方民代擁有紮實的龐大陸軍，建立灘頭、佈陣攻防，可以快速集結，而且理解當地聲音，掌握勝利的方程式，實力同樣強大。

白喬茵分析，黨主席朱立倫想的，是如何在這一役，將空軍完美結合陸軍重返執政，沒有誰圍誰的問題，只有怎麼合作的問題，其他縣市應該都羨慕桃園擁有黃金陣容和資源，因為空、陸、中央，剛好拉出一個鐵三角，互相補給、交叉補位。

白喬茵認為，「這件事，沒有人有錯，因為大家的共同目標都是希望國民黨年底能勝選！」黨中央希望羅智強的新戰法可以在全台扮演助選母雞，帶動選情，也引領新生代往前衝，而羅智強也的確身體力行讓新生代看見他的堅持和勇敢。既然方向是一致的，就談不上分裂，只要理解彼此的出發點，就能團結邁向勝選！不只桃園可以，全台都可以。