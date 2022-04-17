國民黨台北市議員羅智強有意參選桃園市長，雖歷經黨內提名風波，但似乎不影響其參選決心。由於藍營高雄布局也難產，「母雞」出不來，羅智強和立委高金素梅也都曾被外界看好角逐高雄市長，但兩人先後表態無意願。也讓年底九合一選舉出現變數。高金素梅17日更送給羅智強「16字箴言」，讓網友直呼「太好了」。貼文一出，吸引不少網友大讚，「最實在又受用的金玉良言，不愧是高金委員，永遠與民同行」。

國民黨主席朱立倫與秘書長黃建庭15日共赴高雄，黃健庭受訪時坦言，自己曾說過3月底就能有結果，是鎖定北市議員羅智強，羅當時也在某種程度上表達高度意願，卻又自行宣布轉戰桃園，才因此變卦，目前選策會持續徵詢，「也保留與在野政黨的合作空間」。

台北市議員羅智強。（圖為中時資料照）

羅智強17日在臉書發文表示，高金素梅曾送他16字箴言，「走進人群，傾聽民意，走出黨派，服務人民」

值得注意的是，羅智強月初宣布參選桃園市長聲明記者會，被問及「有考慮高雄市長嗎？」他表示，公投之前曾經有高雄一群朋友數度上來拜訪我，希望我考慮參選高雄，當時展開一段徵詢，問問大家看法，一半贊成一半反對，在此同時傳出希望高金素梅委員參選高雄，「我認為高金委員比我適合一百倍、一千倍」。

羅智強表示，高金素梅的親和力、問政犀利跟長期對政治、弱勢團體等社會議題都相當關心，是一位上上的人選，所以公投那段時間，「我就已經沒把參選高雄市長放進規劃」；參選高雄聲音出現是在高金委員宣布不參選之後，「我也必須說，那時候我已經思考參選桃園市長」。

貼文一出，吸引不少網友大讚，「最實在又受用的金玉良言，不愧是高金委員，永遠與民同行」、「不斷努力，就能贏得民心，加油」。