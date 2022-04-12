國民黨將派誰出戰桃園市長人選，各界都相當關心，不少國民黨台北市議員羅智強的支持者對於黨中央阻擋羅智強的行為相當不滿，甚至情緒性批評國民黨主席朱立倫。不過國民黨前立委陳學聖表示，朱立倫在最近幾年的心境變化很大，認為他現在之所以能夠「忍」，就是因為他比任何人都還想贏。

陳學聖今日上《POP嗆新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，黃暐瀚提及目前有許多人認為朱立倫明知羅智強才是桃園市長人選的最強者，卻故意不推羅智強出來選，而是選擇與桃園市議會議長邱奕勝做利益交換，其實是為了自己要選2024。

針對此質疑，陳學聖表示「朱立倫在2016之後的心境變化很大」；他進一步指，2020年朱立倫準備選總統時，發現原來自己這麼多年的努力，卻跟民眾的期待有很大的落差，即使是這次主席選舉也不是贏的很順利。

陳學聖爆料，朱立倫過去從立委、縣長到市長，旁邊的人都知道他不好相處，「朱立倫過去從不需要忍，只有朱立倫飆人！」陳學聖解釋，因為朱立倫做事劍及履及，對數字管控也非常精準，如果做不到標準被他飆是很正常的事，過去也沒有人敢飆朱立倫，但他現在為了下一次能夠起來在忍，「天天被飆」。

不過陳學聖認為這不是壞事，直言「忍辱負重是朱立倫現在在做的事情」，原因就是因為他比任何人都想贏桃園，因此桃園的整合早在過年前就已開始。陳學聖透露，朱立倫陸續跟想要選的人都談過，也分析給大家聽應該怎麼選，「講現實一點，主席不一定保住嘛，有沒有2024是未來的事情！」