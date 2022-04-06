國民黨台北市議員羅智強今日（6）凌晨零時1分在臉書發文，宣布參選桃園市長，並辭去黨副秘書長一職。「民調第一」的立委魯明哲今日則表態，不願立委當一半跑去選市長，從未有參選的心思。面對藍營桃園市長之戰陷入「死局」，有臉書粉專直言，只要黨主席朱立倫有「羅智強如果沒有表現空間，是國民黨全體的損失」這個想法，就能找到解決之道。此說法迴響熱烈，獲得約4000個讚。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨日在臉書發文表示，羅智強是藍營少數有空戰聲量的政治人物，其臉書不僅是很多人的資訊來源，更是全國少數願幫升斗小民發聲的平台之一；反觀其他藍營政治人物，幾乎無人有此表現，年輕一代雖擅用新媒體，但目前能量仍不足，更遑論「位高權重」的那一批人，他只能說「無可期待」。

文章直言，面對如今桃園市長局勢，只要黨中央有「羅智強如果沒有表現空間，是國民黨全體的損失」這個想法，就能找到解決問題的辦法。尤其可惜的是，羅自從宣告不續選議員、要交棒年輕人、自己可能失業後，再來竟然就是朱立倫的勸退電話，這不僅令人萬般無奈，更可見朱與整個國民黨的「錯上加錯」；黨中央未有完善的人才規劃，事到臨頭才在折衝，著眼的仍是平衡地方利益，真的會讓藍營魚死網破、兩敗俱傷，小局受損外大局也受害。

此文獲得約4000個讚、超過320則留言，迴響熱烈，就連羅智強本人與羅辦主任楊植斗都現身留言。羅回應「謝謝工程師」，楊回應「低迷了一整個連假，謝謝工程師對強哥的鼓勵」；其他網友則紛紛表示：「可以請朱立倫看看這篇嗎？」「國民黨這些掌權者，如果繼續如此，慘敗只是代名詞」、「民進黨鬥不倒羅智強但國民黨難講」、「黨高層還不知『懸崖勒馬』，誰也幫不了！」