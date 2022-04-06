立法委員林為洲表態參選新竹縣竹北市長，迅速安排6日前往竹北生醫園區視察，希望找出大新竹地區醫療資源不足之處。針對降格參選一事，林為洲表示會按照黨內機制走，爭取國民黨提名，會在協調與初選上努力，但至於是否辭職參選？他表示不排除，並預計在4月中到竹北市開記者會正式宣布參選。

被稱為降格參選的林為洲表示，「降格」對他來說並非第一次，他在2009年擔任立委時就曾以無黨籍身分返回新竹縣選議員，他開玩笑表示「降格我很有經驗」。但林為洲強調什麼位子都不重要，甚至要他選里長都ok，只要適合的位子做適合的事情足矣。

「竹北是我的故鄉。」現年60歲的林為洲表示，如果政治生涯的句點是在竹北市長，可以在此擔任行政首長推動計畫，「那還不錯。」至於外界認為他是蹲點竹北、展望大新竹，他認為推想5年後的事情太不切實際，想也是白想，大家想太多了。

林為洲表示，目前將遵照國民黨機制，該初選就初選、該協調就協調，會先爭取國民黨提名，參選是權利，只要符合資格、有無職位、只要符合黨內遊戲規則，他的態度是歡迎任爭取提名，因為越多人參加，就會激出更多火花，增加竹北能見度，再從中挑選最優秀的人勝選。

至於是否帶職參選？林為洲表示還在考慮，但不排除辭職參選，但也要看立院同僚轉戰其他職位是否辭職，如果大部分人都選擇辭職，「那我一定辭」。不過林為洲幕僚透露，目前辭職還不在考慮範圍中。

整合地方藍營是立是林為洲首要面對難題，林為洲表示，想選竹北市長已經黨主席、新竹縣長、議長及縣黨部主委報備過，已都取得他們的支持，希望更多人參選競爭，就像奧運一樣，透過篩選找出最強戰力，才能出國比賽。若自己最後沒獲提名，就不會參選。