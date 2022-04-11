國民黨高雄市長人選難產，呼聲相當高的前副市長李四川已經表態無意參選。近日卻傳出有人力拱中廣董事長、資深媒體人趙少康「南下」參選高雄的聲浪。對此，趙今(11日)在網路節目上表示，「我真的沒有、沒想過」。

Yahoo TV節目《今天誰來沛》今曝光專訪趙少康的畫面，主持人鍾沛君提到，前一陣子媒體也有報導，為了要讓雙北更靈活的運用，結果您被形容是一個活棋，好像參選新北、雙北都有可能；這兩縣市目前都可能有可能的人選，但侯市長沒有說出就要連任，會不會讓你選的可能性飆高？

趙少康說，侯市長也還沒表態，他有不同考慮是正常；他認為任何人在此情形下，都會考慮要繼續當新北市長，還是要選總統？因為政治變化很大，過幾年怎樣沒人知道，他（侯）這一任再去選且要做滿，好像又蹉跎，那不選也要考慮能否維持熱度，反正時機也未到，隨時要選不選都可做決定。

談到自己是否會參選高雄市長？趙少康表示，「我真的沒有、沒想過，有人叫我到高雄、桃園、雙北，好像應該不會啦，應該是不會」。趙少康並說，自己曾經講過2024會選總統，那是因為看到兩岸這麼緊張，隨時都可能爆發衝突，尤其看到民進黨中央施政這麼爛，下一代、下下一代怎麼辦？地方當然很重要，「目前我的重點在整個國家上」。