《船到橋頭不會直》主演群，左起謝其文、莫愛芳、楊小黎、吳政迪、廖曉彤、王自強。（客家電視提供）

《船到橋頭不會直》楊小黎（左起）、吳政迪、廖曉彤逗趣重現劇中的愛情關係。（客家電視提供）

今年年底適逢4年1次的里長選舉，藝人楊小黎將代父出征選里長、宣告投入選戰！不過，這其實是客家電視輕喜劇《船到橋頭不會直》的劇情橋段，該劇7日舉辦首播記者會，導演林宏杰及主要演員楊小黎、吳政迪、廖曉彤、王自強、謝其文、莫愛芳聯袂出席。為呼應選里長劇情，記者會現場宛如造勢大會，還特別打造一面戲劇戰旗，由客家電視台長張壯謀授旗給楊小黎，期勉她「魯蛇出征、旗開得勝」！

被問對政治有沒有興趣，楊小黎表示政治是管理眾人的事，覺得自己還是管好自己的事情就好。開拍前一有空就在家看劇本做功課，常常一坐就是6、7個小時以上沒起身，她笑說有一次把媽媽嚇一跳，因為坐太久導致屁股扁得跟桌子一樣平！此外，在劇中飾演的角色，也開發了許多楊小黎原本不會甚至害怕的事情，像是第一次騎機車。楊小黎笑說，平衡感原本就不是很好，還要空出一隻腳幫忙推代步車，讓她邊騎邊嚇得哇哇叫，直說導演開發了自己在生活中不會的事物。

金鐘視帝吳政迪除了在造型上大突破，頂著紅髮外加一身鮮豔服裝，在本劇中也大享齊人之福，周旋在楊小黎及廖曉彤之間，甚至還獻出螢幕初吻。吳政迪表示，雖然看似福利不少，但其實自己在劇中有不少體力活，除了被打劇情之外，還要跳卡車、跳柵欄，大嘆實在辛苦。楊小黎也趁機抱怨，吳政迪把自己轉圈轉到頭暈嘔吐，活脫脫就像是暈船一般。

吳政迪回想拍攝吻戲當天，自己緊張到在旁邊碎碎唸，研究等一下該怎麼親、頭要不要跟著轉動…等，被一旁的楊小黎抱怨很像死阿伯！此外，還特別買了一大罐漱口水及口香糖，就是希望第一次吻戲能讓對方留下好印象。楊小黎開拍前得知要與認識多年、年紀又比自己小很多的吳政迪談戀愛、拍吻戲，直呼太尷尬，拍完之後則拍拍吳政迪說：「不好意思喔，奪走你的初吻！」

楊小黎笑說，自己是蠻主動的人，如果遇上喜歡的人會付出行動，就像劇中角色，也是主動吻吳政迪。而吳政迪與廖曉彤之間的吻戲則是借位，讓影子在牆壁上看起來像是有接吻，廖曉彤笑說借位拍吻戲忙得要命，要隨時注意影子有沒有靠在一起，搞到快要抽筋了！楊小黎得知後有點吃味，開玩笑說「你們的吻戲感覺比較激烈吼！」

劇中飾演楊小黎死對頭的廖曉彤在劇中戲分不少，再加上首次用客語演出，她笑說當初真的是「憨膽」接下這個角色，接下後才發現前置的準備工作多到負荷不來，常常打電話給經紀人大哭，直說不想拍了！廖曉彤表示，除了經紀人、客語指導、同劇演員時常給予協助之外，外表看起來酷酷的林宏杰導演，收工後也會傳語音訊息告訴她「很棒！你可以的！」廖曉彤笑說，感謝導演沒放棄我，每次聽到訊息都覺得打了強心針、可以繼續撐下去。