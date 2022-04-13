林哲熹主演《愛的混混》，化身能看見鬼魂的里長。（陳俊吉攝）

影集《愛的混混：第1-3集》今在金馬奇幻影展世界首映，導演瞿友寧、游智煒率演員林哲熹、鄭人碩、王彩樺、鄭怡、楊宇騰出席。其中男主角林哲熹有養眼全裸戲，出道40年的知名歌手鄭怡首次拍戲，自稱影壇新人有福利，有看到林哲熹年輕的肉體，也有抱對方的戲，笑說：「氣導演1次ok，沒有多拍幾次。」

其實鄭怡拍戲初體驗不算輕鬆，除了要在電梯來回跑考驗體力，還要跟金鐘得主馬力歐拍拉扯戲，鄭怡說：「有場戲我們兩人吵架，我被他氣場壓制，金鐘得主果然不是假的。」王彩樺這回則是化老妝演出林哲熹的阿嬤，因為她是拍夜戲居多，特殊化妝又要她平躺著4小時，讓她苦笑表示：「好像大體。」

以電影《角頭》硬派形象深植人心的鄭人碩，這回畫風全變演出暖男律師，還為了熟背法條跟英文，自虧是全劇組的NG王，最高紀錄是NG近40次，另他也有床戲，衣服被嚴正嵐脫掉。鄭怡形容有場戲鄭人碩要演變臉生氣，稱他瞬間角頭霸氣上身，被嚇到連筷子都不敢動。

劇中林哲熹飾演看得見鬼魂的里長，上演下地獄救母的橋段，全劇要搞笑、被車撞、跳樓、跳車，還要沒感情的基礎跟不同人發生性關係，表演難度頗高，拍攝時更是每天通告全壘打，比之前拍動作片《狂徒》還累。