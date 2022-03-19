黃瀞怡(小薰)在日前入住《阮三个》民宿，今（19日）更與主持群楊貴媚、施名帥、林柏宏一同出席快閃店活動，她透露當時入住民宿是打算是要去好好放鬆的，沒想到一見到客人上門她就動作反射的立刻衝上前接待，主動替房客拿拖鞋、噴酒精，家中開設餐廳的她也自嘲這是勞碌命，「小時候就要一直幫忙洗碗，總是有洗不完的碗，常常會洗到腰痠，現在只要拍戲拍太久腰就會很痠。」

大S閃婚具俊曄成為近期演藝圈最夯的話題，與鄭人碩交往2年多的小薰，被問到「會不會覺得閃婚很浪漫？」時直言：「我覺得只要兩個人相愛就好，不管是閃婚或是穩定，兩個人有達到共識就好。」她也透露自己對於愛情相當理性，目前都沒有為愛衝動過。與朱芷瑩交往多年的施名帥聽到閃婚話題時，則是自嘲「我現在可能有閃尿問題」，巧妙逃過話題。

談到敢不敢接20年前好友電話時，楊貴媚表示之前蔡明亮拒絕參加金馬獎，讓不少關心此事的人都找她問回應，她因為不好替導演發言，只好更換電話號碼躲避追問，「所以20年前再好的朋友也找不到我了」。沒有換過電話的施名帥笑說會擔心對方是不是要跟他借錢，小薰則表示不敢接不認識的電話號碼。