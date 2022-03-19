楊貴媚今（19日）帶領施名帥、林柏宏、黃瀞怡(小薰)出席公視《阮三个3》快閃店活動，談到今早因心肺衰竭病逝享壽72歲的顧寶明時，直言自己在得知消息時嚇了一跳，相當驚訝，她透露兩人雖然很久沒有聯繫，但對於顧寶明印象深刻，「一直都以為他身體保養得很好，他酒量很好、說話聲音很宏亮，只要有他在就會笑聲不斷。」透露顧寶明一直都是個很開心的人。

談及健康問題，62歲楊貴媚表示前些日子在花蓮慈濟醫院拍戲，同劇的檢場在和醫生聊天時透露自己幾年前曾在慈濟醫院接受健康檢查，這次也正好在拍戲空檔於醫院進行檢查，楊貴媚也在醫生的安排下進行檢查腦部做了核磁共振，她笑說：「還可以！目前沒有失智。」

她也在現場分享養生方法，表示自己平常在吃的方面相當節制，私下不吃冰冷食物，林柏宏也讚楊貴媚體力超好，不管是溯溪、爬山都不輸大家，楊貴媚自嘲自己都在硬撐，「不然我會跟不上他們」。