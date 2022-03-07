鄭人碩在演藝圈的努力，是大家有目共睹的，不論是《角頭》中忠心的角頭兄弟、或是《川流之島》愛慕收費站服務員的貨車司機等，都在觀眾心目中留下深刻的印象，角色很接地氣的他，總是很珍惜拍攝時尚照或穿正裝走紅毯的機會，希望藉由不同樣貌，讓製作單位能看到自己的不同可能。
台味十足，是鄭人碩優勢，但也不免讓他受限，甚至曾有製作單位當著面說不知道要找他演甚麼。他也坦言在《 我是自願讓他殺了我》中首次飾演警察，讓自己十分開心，花了許多時間去找原型人物以融入角色，面對愛人、兄弟便帶出更多感情層次，又再度展現跟過去比較不同的面貌，「雖然之前有演過比較正派的角色，但職業不同，處理事情的邏輯就會不同。」
談到演戲，鄭人碩的眼中散發著熱戀男子談起另一半時的狂熱，「現在沒演過的角色我都想演！」對演戲這麼有野心的他，自然是不會想要被定型，「我會比較想嘗試比較不是社會底層的角色，我覺得我做得到！」而拍攝時尚，也是他挑戰各種可能的一環，本報這次以瑞士雷達錶（RADO）搭配鮮豔西裝，塑造他在影視角色外不同的一面。
在拍攝時他也提到，自己平時不大買東西，不過一旦購物也相當可觀，「通常都是拿去做公益回饋給其他人啦！」尤其在球鞋或手錶上會特別著墨，他偏愛簡約有型的錶款，並表示在出席各大場合時都會選擇以手錶增添穿搭層次，而他也趁著拍攝向廠商們喊話，若有新錶款推出可以考慮找他代言。《我是自願讓他殺了我》將於四月中旬在Disney+、衛視電影台、星衛HD電影台等平台播出。
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