鄭人碩在演藝圈的努力，是大家有目共睹的，不論是《角頭》中忠心的角頭兄弟、或是《川流之島》愛慕收費站服務員的貨車司機等，都在觀眾心目中留下深刻的印象，角色很接地氣的他，總是很珍惜拍攝時尚照或穿正裝走紅毯的機會，希望藉由不同樣貌，讓製作單位能看到自己的不同可能。

鄭人碩平時不常購買服飾，服裝預算更願意花費在手表上，平時熱愛簡約有型的表款，此次則戴上Rado瑞士雷達表 Captain Cook 庫克船長300米紅黑限定款6萬4900元，搭配藍色西裝演繹時尚型男的面貌。（服裝/Paul Smith、攝影/JOJ PHOTO、妝髮/李昀熹）

台味十足，是鄭人碩優勢，但也不免讓他受限，甚至曾有製作單位當著面說不知道要找他演甚麼。他也坦言在《 我是自願讓他殺了我》中首次飾演警察，讓自己十分開心，花了許多時間去找原型人物以融入角色，面對愛人、兄弟便帶出更多感情層次，又再度展現跟過去比較不同的面貌，「雖然之前有演過比較正派的角色，但職業不同，處理事情的邏輯就會不同。」

談到演戲，鄭人碩的眼中散發著熱戀男子談起另一半時的狂熱，「現在沒演過的角色我都想演！」對演戲這麼有野心的他，自然是不會想要被定型，「我會比較想嘗試比較不是社會底層的角色，我覺得我做得到！」而拍攝時尚，也是他挑戰各種可能的一環，本報這次以瑞士雷達錶（RADO）搭配鮮豔西裝，塑造他在影視角色外不同的一面。

鄭人碩過去經常飾演社會基層角色，但他透露若有機會也想跳脫過去的框架，飾演成功企業家，此次以Rado 瑞士雷達表Captain Cook 庫克船長300米黑色高科技陶瓷鏤空自動腕錶11萬4000元，搭配紫色西裝一圓當霸總的夢想。（服裝/Paul Smith、攝影/JOJ PHOTO、妝髮/李昀熹）

在拍攝時他也提到，自己平時不大買東西，不過一旦購物也相當可觀，「通常都是拿去做公益回饋給其他人啦！」尤其在球鞋或手錶上會特別著墨，他偏愛簡約有型的錶款，並表示在出席各大場合時都會選擇以手錶增添穿搭層次，而他也趁著拍攝向廠商們喊話，若有新錶款推出可以考慮找他代言。《我是自願讓他殺了我》將於四月中旬在Disney+、衛視電影台、星衛HD電影台等平台播出。

Rado瑞士雷達表TRUE SQUARE真我系列方形高科技陶瓷鏤空自動腕錶， 7萬1100。 （Rado瑞士雷達表提供）

Rado瑞士雷達表 Captain Cook 庫克船長300米 紅黑限定款 ，6萬4900元。（Rado瑞士雷達表提供）

Rado瑞士雷達表庫克船長300米電漿高科技陶瓷鏤空自動腕錶，11萬7500元。（Rado瑞士雷達表提供）