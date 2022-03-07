財政部長蘇建榮今日表示，台股跌了570幾點，是近期跌幅比較深，亞洲都跌了3％、4％這是國際普遍現象主要是俄烏戰爭所影響國安基金密切關注。

蘇建榮參加關務署新卸任署長交接典禮，會後接受媒體採訪表示，今天雖然跌了500點上市成交金額4600多億元上櫃600億元，總成交金額5200億元，顯示動能還在承接的意願還是高。

再加上基本面的部分，實質經濟還是穩健，2月出口可望還會正成長，所以跌幅是近期內比較大但是國安基金會比較關注。

其次有關於FED升息的問題，這兩個主要課題，但是去年蘇建榮就已經關注到是國內股市主要影響因素，現在俄烏狀況已經開戰，國內股市如果有失序的情況例如外資大量移出，或者國內投資者有恐慌情況就會建請行政院副院長召開臨時委員會作必要處事。

蘇建榮表示，最近外資進進出出，前幾個星期確實有移出，但是又進來，所以外資沒有大量移出。

至於券商所關心的權證避險證交稅從千分之3調降至千分之1，財政部日前重新公告，但是券商擔心修法期間會很冗長，蘇建榮之後這次重新公告就是要將避險帳戶匡列清楚，並且盡快送立法院修法，預期這個會期就會送到立法院通過。