大陸國家統計局今(9日)公布的全國工業生產者出廠價格(PPI)較去年同期上漲8.8％，漲幅比上月回落0.3個百分點；從月度比較來看，PPI由上月下降0.2％轉為上漲0.5％。2月受原油、有色金屬等國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI月漲跌幅由降轉漲。

從月度比較來看，PPI由上月下降0.2％轉為上漲0.5％。其中，生產資料價格由下降0.2％轉為上漲0.7％，生活資料價格由持平轉為上漲0.1％。國際原油價格大幅上漲，帶動國內石油相關行業價格上行，其中石油開採價格上漲13.5％，精煉石油產品製造價格上漲6.5％，有機化學原料製造價格上漲2.9％。

受國際因素影響，大陸國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格較前月上漲2.0％。煤炭價格繼續回落，煤炭開採和洗選業、煤炭加工價格均下降2.4％。另外，電力熱力生產和供應業價格上漲0.9％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.7％；非金屬礦物製品業價格下降1.0％。