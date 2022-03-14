外媒報導，大陸計劃大幅提高煤炭開採量，以降低對進口的依賴。不過市場憂心，大陸此舉同時會對其近期的氣候相關行動構成衝擊。

外媒引述知情人士透露，大陸國家發改委在上周末的一次會議上告訴煤炭主產區官員，希望把國內產能提高約3億噸。發改委還計劃在政府、礦商和用戶間建起6.2億噸的煤炭儲備。

報導指，新增產能中的1.5億噸將來自新的、升級後的煤礦，另外1.5億噸將來自露天採場和一些之前已經關閉的煤礦。發改委稱，日均產量應為1,260萬噸，甚至高於2021年秋季煤炭短缺引發電荒後創下的紀錄水平。