美空軍將領曝F-35和解放軍殲-20在東海遭遇

一位接近北京軍方的消息人士說，中美先進戰機在東海不只一次遭遇，並說這反映了雙方間的高度緊張。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維斯巴赫（Kenneth S. Wilsbach）最近在密契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）YouTube頻道的討論中透露，F-35在東海至少和解放軍殲-20戰機遭遇過1次，而美方對殲-20相關的指揮與管制印象相當深刻。

儘管維斯巴赫並未提及，這次遭遇的時間，但消息人士說，隨著美國前總統川普任期接近尾聲，受到所謂「10月驚奇」（October surprise）的影響，北京和華府緊張升高，這類近距離遭遇在2020下半年變得比較頻繁。

美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維斯巴赫（Kenneth S. Wilsbach）說，F-35和中方的殲-20曾在東海遭遇。

而和解放軍親近的這位消息人士說，自從2020年夏，川普政府和台北加強關係，殲-20和F-35的遭遇就有增無減，而引發川普可能會拉著北京發生軍事衝突的擔憂。

這位消息人士說，2020年3月時，北京為了防止美方趁新冠肺炎在中國大陸肆虐期間發動突襲，提高戰鬥警戒，出動了空警-500和更多殲-20遠程巡邏東海。

後來五角大廈否認，有「10月驚奇」這回事，美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）甚至先後在2020年10月和2021年 1 月先後2度致電中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，以消除任何疑慮。

而據解放軍東部戰區說，殲-20隱形戰機2019年7月部署到負責監視台海的該戰區。在空警-500預警機的支援下，殲-20裝備了強大的霹靂-15E飛彈。

維斯巴赫說，空警-500在部分遠程射擊中扮演要角，為長程空對空飛彈提供了協助。而他十分感興趣的，就是設法阻斷那擊殺鏈。

中方自從2020年開始量產殲-20以來，已經有超過50架。但維斯巴赫說，由於五角大廈在亞太部署了超過200架F-35，因此就空優而言，美國空軍仍掌握絕對的威懾力。

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，從維斯巴赫對殲-20和空警-500的觀察看來，中美空軍已經遭遇了許多次。

他說，萬一解放軍決定攻台，殲-20和空警-500聯合作戰的關鍵角色在於，阻止美國空軍進出東海。周晨明指出，空警-500的三陣列「主動電子掃瞄陣列雷達」在於偵測如F-35等隱形戰機。

此外，周晨明並強調，殲-20的另一個作用，就是破壞任何台灣獨立的企圖。不過，他說，中方只會用它們來發揮威懾作用，以阻止台灣採取任何法律途徑獨立，或是改變台海現狀。