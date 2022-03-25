蔡英文總統參加2022台灣國際蘭展開幕典禮。(劉秀芬攝)

蔡英文總統參加2022台灣國際蘭展開幕典禮，參觀得獎蘭花。(劉秀芬攝)

2022台灣國際蘭展25日開展，蔡英文總統上午10點至台南台灣蘭花生物科技園區參加開幕典禮時表示，相信大家跟她一樣對這場睽違兩年的展覽非常期待，蘭花是台灣的驕傲，也是台灣跟世界重要的連結，我們也要盡力讓台灣蘭花在國際上維持領先的地位。

蔡英文表示，在開幕之前，蘭協先推出烏克蘭國旗顏色噴染蘭花，引起許多關注、討論，除了表達台灣對烏克蘭的支持，也展現台灣傲人的農業技術，讓台灣可以被世界看到。

蔡英文指出，台灣蘭花生物科技園區是全球最大的蘭花生產聚落，她也邀請來台參訪的貝里斯總理布里仙紐、馬紹爾群島總統柯布亞到此參訪。

蔡英文說，前年台灣蘭花栽培的面積已經達到986公頃，年產值超過了63億元。全世界有三分之一的蘭花產自台灣，蘭花就是台灣的驕傲，也是台灣與世界的重要連結。台灣蘭展也名列世界3大蘭展，有相當的國際知名度，這些都是產官學界共同努力的成果，我們也要盡力讓台灣蘭花在國際上維持領先的地位。

過去兩年因為疫情，台灣蘭花主要外銷國家也受到衝擊，為了維持台灣蘭花在美國日本主要市場市占率，政府也積極採取提供外銷獎勵和航空包艙等措施，協助業者穩定外銷，去年台灣蘭花的外銷金額便創下歷史新高，達到新台幣58億元，比前一年度成長了超過10％。

蔡英文最後也感謝蘭協、台南市政府及蘭花產業界打造出最優質平台，透過蘭展呈現業界多年努力成果，讓全世界看到台灣農業實力，繼續在國際舞台大步躍進。