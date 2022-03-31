日本首相岸田文雄近日表示，俄羅斯入侵烏克蘭是動搖國際秩序根基的行為，絕不允許這種以武力改變現狀的行為在東亞發生。台海和平穩定對日安全與國際社會穩定十分重要。鑒於烏克蘭局勢，日考慮通過修改《國家安保戰略》，全面強化防衛力量。大陸國防部發言人吳謙今天（31日）在例行記者會中警告，台灣是中國的事，日方的手不要伸得太長，與烏克蘭問題有著本質區別。

此外，岸田文雄還稱，有關在日本領土部署並共同運用美核武器的「核共享」政策，日本政府無意進行探討，但各政黨乃至國民探討沒有問題。

吳謙表示，一段時間以來，日本國內個別政治勢力總是尋求各種方式，為突破戰後國際秩序、搞武力擴張製造藉口，近期又發出違背本國「無核三原則」的危險聲音，亞洲鄰國和國際社會對此高度警惕。

吳謙表示，日本作為《不擴散核武器條約》締約國，應切實履行核不擴散義務。中方一貫反對核武器國家在他國領土上部署核武器。中方敦促日方深刻反省歷史，尊重亞洲鄰國安全關切，堅持走和平發展道路，而不是相反。