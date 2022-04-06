憲法是國家的基本大法，所有的法律與施政必須以其為綱，不可踰越與踐踏。由於《中華民國憲法》及其增修條文所指涉的主權範圍涵蓋中國大陸與台灣，與民進黨核心的「台灣是主權國家」有本質上的不同，所以民進黨政要一向視其有如寇仇，從內心上不認同，在立法、政策與施政上時時妄圖超越違犯，在兩岸關係的政策與主張上更是小過不斷，大過常犯。

自從烏戰爆發以來，從台灣到世界，興起「今日烏克蘭，明日台灣」的熱議，許多論者道出兩者具有高度雷同性，有人甚至認為北京將兩岸統一視為內政，對於發動「特別軍事行動」的顧慮較少，所招徠國際的支援熱度也較低，如果此說為真，則台灣的劣勢可能甚於烏克蘭。民進黨政府最該思考的是：純就軍力對比而言，台灣同於烏克蘭，小到不能打；至於美國等同夥國家和中國之間，有大到不能打的顧忌；萬一台海爆發戰爭，美日等國是否及時軍事馳援？如果期望外援靠不住，則台灣該如何避戰？

台灣民眾看到美國避戰唯恐不及的表現，多變得比較清醒了。根據台灣民意基金會3月下旬發表的民調結果顯示，如果有一天中共武力攻台，台灣人是否相信美軍會參戰協防台灣？有34.5%的人表示相信，不相信的人則有55.9%。這個數據跟他們在去年10月的民調結果確有不同，當時有65%的人認為美軍可能協防台灣，28.5%的人認為不可能。前後比較，顯示烏戰導致台灣民意走向有明顯變化，美國拒絕軍事介入的作為已經發酵，台灣民眾對美國的不信任感確實增加了，越來越多人懷疑對美國安全的承諾能否兌現，甚至相信美軍不會軍事援台。

可是，民進黨政府還不信邪，以為台灣戰略價值遠高於烏克蘭，西方「丟不起台灣」，因而仍執迷於反中親美政策，不斷激化兩岸關係，連對兩岸關係最該敏感的大陸事務委員會都蒙昧依然，主任委員邱太三都公然要求「兩岸相互承認主權」，這不僅是明明白白的兩國論，而且是以中華民國的名義包裝一邊一國的法理台獨，這個違背憲法而欲求突破現狀的說法顯有不當，難怪引起國台辦跳腳，嚴詞批判。

蔡英文總統明明說，「依據《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務」，而《中華民國憲法》是憲法一中，兩岸條例則是一國兩區，在一中與一國架構下，中華民國當然不是「台獨」，兩岸不是兩國。依據憲法，說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，尚未超出憲法範圍。但是，如果說兩岸互相承認主權，或是明言台灣與中國互不相屬，就有違憲法本義了。

民進黨政府不但想掙脫憲法的一中框架，連九二共識都丟到垃圾桶。實際上，「海峽兩岸均堅持『一個中國』原則，但對其涵義認知各有不同，可以口頭聲明方式各自表達」；由此而引申出「一個中國／各自表述」，已經提供了一中內涵的台灣空間，但民進黨也拒絕回到符合憲法的九二共識，只願意借中華民國之殼上市「台獨」。由於陸方對民進黨的「台獨」圖謀嚴防死守，所以違背憲法一中與拒絕九二共識的結果，就是兩岸交流的政治基礎崩解，關係日益緊張，不斷逼近烏克蘭式的危機。民進黨政府所有公職人員都已宣誓恪遵《中華民國憲法》，如今卻上下一體背離憲法，致使台灣面臨兵凶戰危風險，實在有辱人民付託，還不趕緊懸崖勒馬以維護台灣和平發展的生機嗎？