瑞典國會及歐洲議會議員首次聯合組團訪台，外接部長吳釗燮接受TaiwanPlus新聞中心主任Divya Gopalan專訪指出，歐洲日益重視台灣地位，並採取具體行動展現對台灣的支持。

吳釗燮說，近年台歐關係蓬勃發展，歐洲議會上去年通過史上第一份「台歐盟政治關係暨合作」報告，雙方友好合作關係邁向新里程碑；此外，法國、愛爾蘭、丹麥、義大利等國議會也紛紛通過友台決議案。

吳釗燮說明，近半年多來，歐洲議會及法國、波海三國、瑞典等會員國陸續籌組議員團訪台，顯示歐洲日益重視台灣地位，並採取具體行動展現對台灣的支持。

吳釗燮表示，歐盟與我國加強關係，是基於台灣與歐盟及會員國共享自由、民主及人權普世價值。中國在各地施展戰狼外交，也使歐盟成員國警覺到威權主義的擴張。而台灣半導體產業位居全球關鍵地位的重要性，我國也樂願維護全球供應鏈的安全與穩定，因此歐洲國家也多次針對中國軍事威脅可能危及台海和平穩定及全球經濟，表達高度關切。

有關俄烏戰爭對我國的啟示，吳釗燮說，烏克蘭之所以能夠堅持抵禦俄羅斯，是全國人民秉持強大自衛決心，妥善運用不對稱戰力，並結合民防力量所致。台灣除以此借鏡，持續發展不對稱戰力，也同時強化全民防衛能力，並繼續與理念相近國家共同抵禦威權侵略。