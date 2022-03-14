2021年在歷經疫後經濟重啟所帶來的復甦動能，全球類股輪動向上，2022年來迄今卻迎來分歧。法人指出，面對市場震盪變大，不論是從產業或是區域上，預期未來齊步走揚將更具挑戰，長期策略上參與趨勢、尋找可持續成長的機會，成為當前重要投資課題。據理柏統計，境外環球股票基金前十強近一年仍約繳出7％以上的表現，主題上分散在資源、多元風格、永續發展、寵物新經濟等，顯示不同主題各擁長線趨勢或利基。安聯投信表示，面對全球變動局勢、不確定性大增，加上市場風格快速翻轉，長線趨勢、主題式投資仍是建議布局主軸。從長線投資角度來看，永續發展相關領域具有相對吸引力；又好比近期受惠寵物藥品及產品製造商的財報效應、寵物治療與藥品大廠併購等題材，亦提振FactSet寵物指數。安聯寵物新經濟基金產品經理林佑憲表示，看好此主題，主要是如今寵物已經逐步躍升為家庭的一份子，而且無論經濟狀況如何，寵物仍都需要日常食品、醫療保健和保險，加上核心消費較少受景氣影響，布局的領域亦跨越跨多種產業，更有機會參予更多新興產業成長機會及併購題材。另外，隨著現代化、經濟發展及人口成長，使得全球用水需求不斷成長，亦帶動相關產業發展的成長契機。尤其是在全球對於永續發展意識的抬頭，隨著生活型態的改變，農業活動更是消耗大量水資源，如何提高運用效率，也成為推動相關產業發展相繼跨入另一個新興領域。像是水資源廢棄物主題有望受惠大宗商品價格上漲挹注農業收入，可作為改良農業技術和水灌溉設備；去全球化科技環境與投入成本攀高也有望加速發展自動化、機器人技術等更多投資，帶動人工智慧機器主題。展望後市，安聯投信表示，但不論得時或不得時，策略上成長還是主軸。因此未來待不確定因素逐步緩解後，相信基本面依舊會主導整體股市動向。景順全球市場策略團隊認為，截至目前為止，市場紛紛採取避險行動，但並非全面拋售，從不同資產類別以及區域之間的輪動來看，反映大宗商品的風險波動劇烈，受俄烏衝突影響最大。就經濟來看，對烏克蘭和俄羅斯的損害最為嚴重，歐洲受影響最大，美國和亞洲較少，對其他新興市場的影響則在兩者之間。對世界其他地區的經濟影響可能來自大宗商品價格上漲，將推高通膨而損害經濟成長，進而出現輕微的停滯性通貨膨脹。景順全球市場策略團隊認為，如果衝突和緊張局勢升級到如同過去制裁伊朗一樣，能源供應中斷可能會導致嚴重的停滯性通貨膨脹，因為歐洲有40％天然氣、一半的固體燃料（包括煤炭），約四分之一石油供應皆來自俄羅斯。