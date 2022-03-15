近來大停電、各地小規模停電事件屢傳，蔡政府的能源政策引發熱議。清大工程與系統系教授葉宗洸表示，明年起核二、核三廠陸續除役，政府宣稱靠天然氣補足，但接收站若未能及時蓋好，台灣還是會陷入缺電，他認為，延役現有的核電機組，包括除役的機組是最有效的方法。

國民黨智庫今天召開「拒絕缺電家園：台灣能源政策總檢討」研討會，與談的中央大學管理講座教授梁啟源表示，蔡政府所訂定的能源轉型政策已產生了下列問題，包含缺電、排碳及汙染、區域供電失衡和電網崩潰風險，未來更將持續出現電價上漲和能源安全等重大問題。

梁啟源示警，區域供電失衡造成電網崩潰風險，2021年北部實際供電缺口為150萬瓩（平時尖峰）至300萬瓩（夏季尖峰）。估計至2025年北部供電缺口將擴大為317.2萬瓩（平時尖峰）至467.2萬瓩（夏季尖峰），「只要有一個電塔倒塌，北部地區甚至全國就將會大停電」。

梁啟源估算，2024至2027年夜間和日間尖都將會是供電警戒橘燈，未來停、限電幾無法避免，且停、限電日、夜都會發生；政府減輕缺電壓力的方法是燃煤電廠不除役，但會有燃煤發電的碳排問題。

清大工程與系統科學系教授葉宗洸在會中表示，核二、核三將在明年起陸續除役，裝置容量將減少906萬千瓦，政府宣稱今年起到2025年，新增的燃氣機組將供應1086萬千瓦，數字看起來很美，但前提是三接、四接、五接等天然氣接收站都要蓋好，才有氣可接，不然台灣就是缺電。

葉宗洸認為，能源安全就是國家安全，蔡政府把國安帶到一個高度危險的狀態，以燃料安全存量來看，煤炭是36天，石油是150天，天然氣則是7至10天，夏天當然就只有剩下7天；而最快的解方就是讓除役中以及正在進行服役的6部機組能夠延役。