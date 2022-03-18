3月3日全台無預警大停電，這是2016年蔡政府執政以來的第5次全台大停電，加上近日還有區域型停電出現，引發國人對於電力的關注。國民黨昨(17日)在臉書揭露馬政府和蔡政府時期的台灣發電量以及用電量的數據，並說馬政府任內無大停電，蔡政府發電、用電量少，上任6年竟大停電5次。

國民黨臉書寫下，科學數據不會說謊，以下為台電公開的資料：

●馬政府時期：

發電量增加：2257.9-2002.4=255.5億度；增幅12.8％

用電量增加：2125.3-1869.3=256億度；增幅12.04％

●蔡政府時期：

發電量增加：2488.1-2257.9=230.2億度；增幅10.2％

用電量增加：2353.4-2125.3=228.1億度；增幅10.7％

因此國民黨指出，值得注意的是，馬政府執政時期的發電量、用電量都比蔡政府多，但沒有發生大規模停電！反倒是發電量、用電量少的蔡政府，卻多次出包，讓人民陷入黑暗，國民黨認為，缺電已成21世紀最大危機、挑戰，嚴重影響經濟產業。國民黨將透過各項論壇集思廣益，提出負責任、讓經濟能發展、產業能升級的能源政策，讓全民安心。