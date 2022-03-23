國民黨將提名台南市議員謝龍介參選年底台南市長選舉，同樣爭取被提名的國民黨立委陳以信，在臉書上面發表聲明，尊重黨中央的最後決定，光復台南是肩上責任，未來仍將為黨全力以赴。他也將繼續深耕台南基層，全力為黨籍市議員與里長參選人輔選。

陳以信表示，這段期間感謝許多台南市議員、里長與地方重要人士，給予他由衷鼓勵與最大支持，這是對一個台南子弟返鄉奉獻的愛護與肯定，未來光復台南這條路不管多長多困難，他也一定會與大家鬥陣走到底，他也祝福謝龍介為黨出戰順利成功。